Taşacak Bu Deniz bu akşam var mı? 2 Ocak TRT 1 yayın akışı ve yeni bölüm tarihi…

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Yeni yılın başlamasıyla birlikte televizyon kanallarında yapılan yayın planı değişiklikleri, dizi izleyicilerinin kafasında soru işaretleri oluşturdu.

Özellikle yılın ilk haftasında birçok yapımın yeni bölümlerine ara verilmesi, TRT 1 ekranlarında cuma akşamları izleyiciyle buluşan Taşacak Bu Deniz’i de gündeme taşıdı.

Dizinin yeni bölümünün bu akşam yayınlanıp yayınlanmayacağı merak ediliyor.

Peki, Taşacak Bu Deniz yeni bölüm var mı, yok mu? Yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? İşte TRT 1 yayın akışı…

TAŞACAK BU DENİZ BU HAFTA VAR MI?

TRT 1 ekranlarının ilgiyle takip edilen dizisi Taşacak Bu Deniz için izleyicilerin merak ettiği soru yanıt buldu.

Yayın akışında yapılan düzenleme nedeniyle dizinin bu hafta yeni bölümü ekrana gelmeyecek.

2 Ocak 2026 Cuma akşamı, Taşacak Bu Deniz’in normal yayın saatinde tekrar bölümü izleyiciyle buluşacak.

Merakla beklenen yeni bölüm 9 Ocak Cuma günü yayınlanacak.

2 OCAK 2026 TRT 1 YAYIN AKIŞI

05.28: İstiklal Marşı

05.30: Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye

06.20: Kalk Gidelim

09.15: Adını Sen Koy

10.30 Alişan İle Hayata Gülümse

13.15 Seksenler

14.25 Kasaba Doktoru

17.45 Lingo Türkiye

19.00 Ana Haber

19.55 İddiaların Aksine

20.00 Taşacak Bu Deniz (tekrar)

23.15 Lingo Türkiye Yılbaşı Özel 2026

03.30 Kasaba Doktoru