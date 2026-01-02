Taşacak Bu Deniz bu akşam var mı? 2 Ocak TRT 1 yayın akışı ve yeni bölüm tarihi…

- Taşacak Bu Deniz'in yeni bölümü bu hafta yayınlanmayacak.
- 2 Ocak akşamı dizinin tekrar bölümü izleyicilerle buluşacak.
- Yeni bölüm 9 Ocak Cuma günü yayınlanacak.
Yeni yılın başlamasıyla birlikte televizyon kanallarında yapılan yayın planı değişiklikleri, dizi izleyicilerinin kafasında soru işaretleri oluşturdu.
Özellikle yılın ilk haftasında birçok yapımın yeni bölümlerine ara verilmesi, TRT 1 ekranlarında cuma akşamları izleyiciyle buluşan Taşacak Bu Deniz’i de gündeme taşıdı.
Dizinin yeni bölümünün bu akşam yayınlanıp yayınlanmayacağı merak ediliyor.
Peki, Taşacak Bu Deniz yeni bölüm var mı, yok mu? Yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? İşte TRT 1 yayın akışı…
TAŞACAK BU DENİZ BU HAFTA VAR MI?
TRT 1 ekranlarının ilgiyle takip edilen dizisi Taşacak Bu Deniz için izleyicilerin merak ettiği soru yanıt buldu.
Yayın akışında yapılan düzenleme nedeniyle dizinin bu hafta yeni bölümü ekrana gelmeyecek.
2 Ocak 2026 Cuma akşamı, Taşacak Bu Deniz’in normal yayın saatinde tekrar bölümü izleyiciyle buluşacak.
Merakla beklenen yeni bölüm 9 Ocak Cuma günü yayınlanacak.
2 OCAK 2026 TRT 1 YAYIN AKIŞI
05.28: İstiklal Marşı
05.30: Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye
06.20: Kalk Gidelim
09.15: Adını Sen Koy
10.30 Alişan İle Hayata Gülümse
13.15 Seksenler
14.25 Kasaba Doktoru
17.45 Lingo Türkiye
19.00 Ana Haber
19.55 İddiaların Aksine
20.00 Taşacak Bu Deniz (tekrar)
23.15 Lingo Türkiye Yılbaşı Özel 2026
03.30 Kasaba Doktoru