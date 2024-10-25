Hüseyin Topuz

İddialı sosyal medya paylaşımları ve açıklamalarıyla sık sık gündem olan sunucu Hande Sarıoğlu, özel hayatı ile dikkatleri üzerine çekiyor.

Sosyal medyanın en popüler isimleri arasında yer alan Hande Sarıoğlu uzun süredir Eren Sözer ile aşk yaşıyor.

Instagram hesabından sevgilisinin doğum gününü kutlayan Hande Sarıoğlu'nun paylaşımı beğeni topladı.

Hande Sarıoğlu sevgilisinin doğum gününü "İyi ki doğdun sevgilim, kankam, kavgam, gülüşüm, göz yaşım, adamım, çocuk adamım, oyun arkadaşım, her şeyim" sözleriyle kutladı.

İşte Hande Sarıoğlu'nun paylaştığı kareler...