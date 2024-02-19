Hande Sarıoğlu yeni işini açıkladı! İşte Hande Sarıoğlu'nun yeni işi... Ünlü sunucu Hande Sarıoğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile yeni işini açıkladı. İşte Hande Sarıoğlu'nun yeni işi...

ensonhaber.com

Özel hayatı ve cesur paylaşımları ile adından sıkça söz ettiren Hande Sarıoğlu, sosyal medyanın en popüler isimleri arasında yer alıyor.

Sunucu Hande Sarıoğlu geçtiğimiz gün yaptığı bir paylaşım ile yeni işinin müjdesini verdi.

Instagram hesabından bir paylaşım yapan Hande Sarıoğlu takipçilerini şaşırttı.

Hande Sarıoğlu ilk olarak "Arkadaşlar size birşey söylemem lazım. Söylemezsem olmaz" sözleriyle bir hikaye paylaştı.

Hande Sarıoğlu bu paylaşımın ardından yeni işini açıkladı. Sarıoğlu, Beyaz TV ekranlarında yayınlanan "Söylemezsem Olmaz" isimli magazin programına katıldığını açıkladı.

Söylemezsem Olmaz programı haftaiçi hergün sabah 8:45'te canlı olarak ekranlara geliyor.