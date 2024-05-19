Hanzo’nun güzel doktoru Hülya’yı görenler tanıyamadı! Meral Zeren'e yıllar yaramamış... Yaşilçam’ın unutulmaz yapımları arasında yer alan Hanzo her izlendiğinde güldürmeyi başaran filmlerin başında geliyor. Hanzo’da hayat verdikleri karakterlerle hafızlara kazınan isimler arasında yer alan güzel doktor Hülya yıllar içindeki değişimleri ile görenleri şaşkına çevirdi. İşte, Meral Zeren’in son hali…

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Yeşilçam’ın efsane yapımları arasında Kemal Sunal’ın yer aldığı filmler unutulmazlıkları ile biliniyor. İzlendikleri her an verdikleri keyifle yıllar geçmesine rağmen birçok kişinin ilk tercihleri arasında yer alıyor.

Kemal Sunal’ın başrolünde yer aldığı Hanzo’da bu yapımlar arasında ilk sıralarda yer alıyor. Hanzo’da hayat verdikleri karakterler ile hafızlara kazınan birçok oyuncu şimdiki halleriyle oldukça merak ediliyor.

Hanzo’da hayat verdiği güzel doktor Hülya ile gönüllere taht kurmayı başaran Meral Zeren aynı zamanda Salako, Şaşkın Damat, Köyden İndim Şehre, Salak Milyoner gibi yapımlarda da boy göstermiş ve beğenileri almayı başarmıştı.

Yeşilçam denilince akla gelen başarılı ve güzel kadın oyuncular arasında yer alan Meral Seren yıllar içindeki değişimiyle gündeme bomba gibi düştü.

İşte, Meral Seren’in son hali…