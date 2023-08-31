Hasret bitiyor, efsane geri dönüyor! Ben Bu Cihana Sığmazam yeni sezon fragmanı yayınlandı ATV ekranlarının sevilen dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam, yeni sezonuyla gümbür gümbür geliyor. İzleyicilerin heyecanla beklediği yeni sezondan ilk fragman geldi. İşte tüyleri diken diken yapacak ilk fragman...

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Güzel Adamlar Medya imzasıyla ATV'de yayınlanan Ben Bu Cihana Sığmazam dizisi, ilk bölümden itibaren izleyicileri televizyona kilitliyor.

Oktay Kaynarca, Pelin Akil, Ebru Özkan, Işıl Yücesoy, Gülenay Kalkan, Ali Seçkiner Alıcı, Eren Vurdem gibi başarılı oyuncuların yer aldığı dizi, zengin oyuncu kadrosuyla da dikkat çekiyor.

Aksiyon sahneleri ve sürükleyici hikayesiyle adından söz ettiren dizinin yönetmen koltuğunda ise Mustafa Şevki Doğan oturuyor.

Ben Bu Cihana Sığmazam dizisi, 13 Haziran tarihinde sezon finali ile ekranlara veda etmişti. Yeni sezon tarihi merak ediliyor.

Yeni sezon için heyecanlı bekleyiş devam ederken, diziden ilk fragman geldi. Bakın yeni bölümde neler yaşanacak...

Ben Bu Cihana Sığmazam yeni sezon ne zaman?

Yeni sezon tanıtımıyla büyük ilgi gören Ben Bu Cihana Sığmazam'ın yeni bölüm tarihine ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı. Yakın zamanda izleyiciyle buluşması bekleniyor.