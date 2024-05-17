Hayat Bilgisi’nin Barbie’si İpek Erdem sosyal medyayı salladı! Yıllar geçtikçe güzelleşiyor... Unutulmaz diziler arasında yer alan Hayat Bilgisi’nde hafızalara kazınan karakterler arasında Barbie ilk sıralarda yer alır. Üzerinden 20 yıl geçmiş olmasına rağmen hafızlarda Barbie olarak kazınan İpek Erdem değişimiyle sıkça gündeme geliyor.

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Hayat Bilgisi Türk dizi tarihinde herkesin ilk aklına gelen unutulmaz yapımların başında gelir. Dizide hayat verdikleri birçok karakterle hafızlara kazınan genç yetenekler günümüzde de o karakterlerle anılmaya devam ediyor.

Hayat Bilgisi’nde Barbie karakterine hayat veren İpek Erdem’de bu isimler arasında yer alıyor.

Dizi boyunca hayat verdiği Barbie karakteriyle hafızalara kazınmış ve günümüzde de Barbie olarak anılan Erdem, gündemin nabzını da tutan isimler arasında yer alıyor.

2018 yılından bu yana bir ayağı yurt dışında olan güzel oyuncu sosyal medya pozlarıyla da sıkça gündeme gelmeye devam ediyor.

Sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlar ile takipçilerinden tam not almayı başaran İpek Erdem son paylaşımlarıyla da görenleri mest etti.

İşte, İpek Erdem’in yeşiller içindeki halleri…