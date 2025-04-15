Hayat Bilgisi'nin efsaneleri Amil ve Mennan'ın son haline bakın!

Gani Müjde'nin senaryosunu yazdığı ve yönettiği "Hayat Bilgisi", "Türk dizisi sektörüne adını altın harflerle kazıdı.
Ezberci eğitim sisteminin karşısında duran idealist tarih öğretmeni Afet Güçverir, Rıdvan Kanat Lisesi'nde birçok öğrenciye dokunmaktadır.
"Hoca camide" lafı ile hafızalara kazınan Afet Öğretmen'i usta oyuncu Perran Kutman canlandırdı.
Aynı zamanda kadrosunda Tarık Papuççuoğlu, Ümit Erdim, İpek Erdem, Deniz Akkaya, Kerem Kupacı, Bennu Yıldırımlar gibi isimler yer aldı.
Okul ortamı ve mahalle kültürünü birleştiren dizide Amil Müdür ve Mennan adlı yardımcısı da yer aldı.
Afet Hoca ile sürekli çatışan Amil Bey ve sağ kolu Mennan bazen güldürdü, bazen düşündürdü.
Ünlü oyuncu Tarık Papuççuoğlu ve Erdal Türkmen tarafından canlandıran karakterler şimdilerde merak konusu.
Papuççuoğlu ve Türkmen'in son hali ortaya çıktı.