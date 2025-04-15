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Hayat Bilgisi'nin efsaneleri Amil ve Mennan'ın son haline bakın!

Hayat Bilgisi'nin efsaneleri Amil ve Mennan'ın son haline bakın! Perran Kutman'ın başrolünde yer aldığı efsane dizi Hayat Bilgisi, unutulmaz karakterleri hafızalara kazıdı. Özellikle dizideki Amil Müdür ve Mennan'ı canlandıran ünlü isimler, son halleri ile merak konusu oldu. İşte, bakın şimdi ne yapıyorlar...