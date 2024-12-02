Yağmur Dinç

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın ve Eczacıbaşı'nın yıldız oyuncularından Hande Baladın, özel hayatıyla da yakından takip ediliyor.

Başarılı voleybolcu, bu kez aşk hayatıyla gündemde.

Yaz aylarında adı Ziraat Bankası Ankara'nın smaçörü Trevor Clevenot ile anılan Baladın, kameralara yansıdı.

Başkent ekibinin Galatasaray'ı 3-0 mağlup ettiği karşılaşmada Hande Baladın, Clevenot ile sarılırken görüntülendi.

İlişki iddiaları bu görüntüyle daha da güçlenirken; sosyal medya adeta bu aşkla yıkıldı.