Her kelimesi skandal! Turabi'nin cinsel içerikli İngilizce şarkısı yasaklanıyor...

Survivor ile adını duyuran Turabi Çamkıran, müzik sektörüne adım attı.
İngilizce olarak yayınladığı şarkısı, cinsel içeriği ile dikkat çekti.
Turabi'nin bel altı kelimelerle dolu şarkısı, sosyal medyaya damga vurdu.
'Wine Me Dine Me' adlı şarkı sözlerinin sosyal medyada gündem olmasının ardından tepkiler de gitgide büyüdü.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Turabi'nin şarkısına içeriğinde genel ahlakı bozucu ve kadınları aşağılayıcı ifadeler bulunduğu gerekçesiyle erişim engeli talep etti.
"ZİHİNSEL GELİŞİMİ BOZABİLİR"
Edinilen bilgilere göre, kamuoyunda tepki çeken şarkı ve klip nedeniyle Bakanlık harekete geçti.
İçeriğin, toplumun genel yapısını olumsuz etkileyebileceği ve cinsiyetçi ifadelerle çocukların ve gençlerin zihinsel gelişimini bozabileceği gerekçesiyle videonun kaldırılması talep edildi.