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Her kelimesi skandal! Turabi'nin cinsel içerikli İngilizce şarkısı yasaklanıyor...

Her kelimesi skandal! Turabi'nin cinsel içerikli İngilizce şarkısı yasaklanıyor... Survivor yarışmasında iki kez şampiyon olan Turabi Çamkıran, cinsel kelimelerle dolu şarkısı ile dikkat çekti. Aile Bakanlığı, şarkıya erişim engeli getirilmesi için harekete geçti.