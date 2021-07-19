Herkes 75 sanıyordu... Süperstar Ajda Pekkan'ın gerçek yaşı ortaya çıktı!

Hem müzik dünyasına kattıkları hem de güzelliğiyle dikkatleri üzerine çeken süperstar Ajda Pekkan'ın 1946 doğumlu olduğu biliniyordu. Ancak Onur Akay, Pekkan ile ilgili şaşırtıcı iddialarda bulundu.

Pandemi sonrası geçtiğimiz günlerde Bodrum Yalıkavak'ta sahneye çıkan Ajda Pekkan'ın basına servis edilen fotoğrafında yüzüne yapılan photoshop dikkat çekmişti. Sosyal medyada da ''75 değil 25 yaşında" yorumları yapılmıştı.

Her yerde 1946 doğumlu olduğu yazıldığı için Pekkan'ın gerçekten 75 yaşında olduğunu zannedenler yanılıyordu.

Ses sanatçısı ve yazar Onur Akay, 75 yaşında olduğu bilinen Ajda Pekkan ile ilgili şaşırtıcı iddialarda bulundu. Akay, Pekkan'ın 1946 doğumlu olmadığını, daha büyük olduğunu yazdı. İşte iddiaya göre Ajda Pekkan'ın yaşı...

EUROVİSİON SENESİ 41 YAŞINDAYDI

Ajda Pekkan, 1980 Eurovision Şarkı Yarışması'nda Türkiye'yi Atilla Özdemiroğlu'nun bestelediği ''Petrol'' şarkısı ile temsil ettiği dönemde, tam 41 yaşındaydı.

2016 yılında hayatını kaybeden Atilla Özdemiroğlu, vefatından önce katıldığı ve bazı ünlü isimlerin de bulunduğu bir sohbette, "Ajda Pekkan'a 1980 yılında, 41 yaşında Eurovision Şarkı Yarışması'na katılıyorsun, '41 kere maşallah' dedim. Ajda duymasın yaşı da ortaya çıktı." ifadelerini kullanmıştı.

ONUR AKAY: PEKKAN 82 YAŞINDA

Ses sanatçısı ve yazar Onur Akay'ın Ajda Pekkan'ın yaşı ile ilgili iddiası şöyle:

''Ben Özdemiroğlu'nun bu açıklamasını 3 ayrı kaynaktan araştırdım. Benim de tanıdığım Ajda'nın bir doktoru bana, Ajda Pekkan'ın nüfus cüzdanını gördüğünü ve Ajda'nın 1939 doğumlu olduğunu söylemişti.

Yine ulaştığım Ajda'nın bir okul arkadaşı da 1939 doğumlu olduğunu söylemişti. Gazino dönemlerinde sahneye çıkan sanatçılar, zorunlu olarak mutlaka nüfus cüzdanları ile valiliğe gidip, sahneye çıkabilmek için izin belgesi alırlarmış ve gazinolar, kadrolarında çıkan sanatçıların izin belgesi dosyalarını oluştururmuş.

Ben, tesadüfen o yıllarda oluşturulmuş bazı izin belgesi dosyalarına da ulaştım ve Ajda Hanım'la birlikte birçok sanatçının nüfus cüzdanı bilgilerini, bu sefer kendi gözlerimle gördüm.

Ajda, bilindiği gibi 12 Şubat 1946 doğumlu yani 75 yaşında değil. Ajda Pekkan, 12 Şubat 1939 doğumlu yani tam 82 yaşındadır.''