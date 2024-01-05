Herkes Erzurum sanıyordu! Acun Ilıcalı bakın nerede doğmuş... Aslen Erzurumlu olan Acun Ilıcalı'nın doğduğu şehir merak uyandırdı. İşte ünlü televizyoncunun doğduğu o şehir...

ensonhaber.com

Ünlü televizyoncu ve iş insanı Acun Ilıcalı sosyal medyanın en popüler isimleri arasında yer alıyor.

Acun Ilıcalı, Acun Medya Grubu ile Exxen platformunun kurucusu, TV8 televizyon kanalı, Hull City ve Shelbourne FC futbol takımlarının da sahibidir.

Acun Ilıcalı'nın medya sektörüne ek olarak; sağlık, kozmetik, dijital platformlar, eğitim, tekstil, futbol ve e-ticaret gibi sektörlerde de dünya çapında yatırımları bulunmaktadır

Başarılarıyla adından söz ettiren Acun Ilıcalı sık sık magazin gündeminde bulunuyor.

Yaptığı açıklamalar ve özel hayatı ile gündemden düşmeyen Acun Ilıcalı hakkında merak edilenler gündemden düşmüyor.

Sık sık Erzurumlu olduğunu dile getiren Acun Ilıcalı'nın doğduğu şehir merak uyandırdı.

Aslen Erzurumlu olan Acun Ilıcalı bakın hangi ilde dünyaya gelmiş...

Edirne'de dünyaya geldi

Aslen Erzurumlu olduğu bilinen Acun Ilıcalı'nın doğduğu şehri duyanlar şaşkınlıklarını gizleyemiyor.

Acun Ilıcalı 29 Mayıs 1969 tarihinde Edirne'de dünyaya gelmiştir.