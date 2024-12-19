Herkesin favorisiydi; Bu hafta gidici! Ceket bile giyemeyecek...

Yağmur Dinç

MasterChef'te son isimler...

Yarışmanın ceket giyen isimleri, bir bir belli oluyor.

Beyza, Kerem ve Semih ceketlerini giyerken; Şirin, Eda, Erim ve Onur ise ter dökmeye devam ediyor.

Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'nın jüriliği üstlendiği MasterChef'te pazar akşamları eleme yaşanıyor.

Bu haftanın elenecek olan yarışmacısı ise sosyal medyada ifşa oldu.

ELENECEK

İran'dan yarışmaya katılan ve izleyicilerin favorisi olan Şirin'in bu hafta MasterChef'e veda eden isim olacağı iddia edildi.