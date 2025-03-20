Hudutsuz Sevda dizisinde flaş ayrılık! 2 oyuncu birden veda ediyor...

Hüseyin Topuz

NOW ekranlarında izleyiciyle buluşan Hudutsuz Sevda isimli dizinin yeni bölümünde flaş ayrılıklar yaşanıyor.

Hudutsuz Sevda dizisi, hikayesi ve başarılı oyunculuklarıyla izleyiciyi ekrana kilitlemeye devam ediyor.

Bahadır Özdener’in kaleme aldığı ve Murat Öztürk’ün yönettiği dizide Burak Çelik’in ardından 2 ayrılık daha yaşanacak.

İzleyicilerin bu akşamki bölümünü merakla beklediği 'Hudutsuz Sevda' dizisinde iki oyuncu diziye veda ediyor.

Gazeteci Birsen Altuntaş, Hudutsuz Sevda'nın bu akşam (20 Mart) ekrana gelecek yeni bölümünde iki oyuncunun ayrılacağını açıkladı.

Hudutsuz Sevda dizisinin bu akşamki yeni bölümünde Leyla karakterine hayat veren Yaren Yapıcı ve Yavuz karakterini canlandıran Nezir Çınarlı diziye veda edecek.