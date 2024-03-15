Hudutsuz Sevda'nın Halil İbrahim'i aslen bakın nereliymiş! İşte Deniz Can Aktaş'ın memleketi.. Ünlü oyuncu Deniz Can Aktaş'ın memleketini duyanlar şaşkınlıklarını gizleyemedi. İşte genç oyuncunun memleketi..

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NOW ekranlarında yayınlanan Hudutsuz Sevda dizisinde Halil İbrahim karakterini canlandıran oyuncu Deniz Can Aktaş'ın hayatı merak uyandırdı.

30 yaşında olan oyuncu Hudutsuz Sevda dizisinde gösterdiği performans ile tüm dikkatleri üzerine çekti.

Piri Reis Üniversitesi Gemi Makineleri ve İşletme Mühendisliği Bölümü mezunu olan genç oyuncu, kariyerine 2015 yılında Star TV'de yayınlanan Tatlı Küçük Yalancılar adlı dizi ile adım atmıştır.

Genç oyuncu daha sonra sırasıyla Hayat Bazen Tatlıdır, Nerdesin Birader, Avlu, Aşk Ağlatır, Menajerimi Ara, Kasaba Doktoru ve Hudutsuz Sevda dizilerinde rol alarak ekranlara çıkmıştır.

Son dönemin dikkat çeken isimleri arasında yer alan yakışıklı oyuncunun memleketini duyanlar şaşkınlıklarını gizleyemiyor.

İşte ünlü oyuncu Deniz Can Aktaş'ın memleketi...

Deniz Can Aktaş 28 Temmuz 1993 tarihinde İstanbul’da doğmuştur. Doğma büyüme İstanbul'lu olan Deniz Can Aktaş aslen Kastamonu İnebolu’ludur.