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Papatyam, Bez Bebek Vatanım Sensin, Medcezir ve Saygı gibi dizilerde rol alan Miray Daner, yeni dizisiyle gündemde.
Hudutsuz Sevda ile ekranda olan Daner, Zeynep karakterini canlandırıyor.
Dizideki performansı ile seyircilerin beğenisini kazanan Miray Daner, sosyal medyanın nabzını pozlarıyla yokluyor.
Instagram'da paylaşım yapan Daner, takipçilerini mest etti.
Moda ikonu
Bir dergiye külotlu kombiniyle poz veren ünlü oyuncu, beğeni yağmuruna tutuldu.
25 yaşındaki Miray Daner, fiziğiyle göz kamaştırdı.
İşte o kare...