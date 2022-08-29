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    İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak mayosuyla kitap okudu! 'Anladık kitap okuyorsun'

    İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak sosyal medyada paylaştığı mayolu poz ile dikkatleri üzerine çekti.İşte o kareler..
    • 29.08.2022 - 13:49
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    İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak mayosuyla kitap okudu! 'Anladık kitap okuyorsun'

    İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak mayolu pozuyla sosyal medyayı salladı.Zaman zaman sosyal medyada gündem olan Dilan Çıtak geçtiğimiz günlerde kaza yapan babasıyla sahneye çıkarak gündeme gelmişti.

    Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar ile adından söz ettiren Dilan Çıtak'ın instagramda 378 bin takipçisi bulunuyor.

    Babası gibi şarkıcılık kariyerinde başarılı olmak isteyen Dilan Çıtak son olarak sosyal medyada paylaştığı mayolu poz ile gündeme geldi.

    Dilan Çıtak'ın mayosuyla havuzda kitap okurken paylaştığı fotoğraf kısa sürede gündeme oturdu.Bir takipçisi o poza "Anladık kitap okuyosun kültürlüsün" yorumunda bulundu.İşte Dilan Çıtak'ın mayolu pozu..

    İbrahim Tatlıses in kızı Dilan Çıtak mayosuyla kitap okudu! Anladık kitap okuyorsun #1

    Dilan Çıtak'ın bazı instagram paylaşımları..

    İbrahim Tatlıses in kızı Dilan Çıtak mayosuyla kitap okudu! Anladık kitap okuyorsun #2

    İbrahim Tatlıses in kızı Dilan Çıtak mayosuyla kitap okudu! Anladık kitap okuyorsun #3

    İbrahim Tatlıses in kızı Dilan Çıtak mayosuyla kitap okudu! Anladık kitap okuyorsun #4

    İbrahim Tatlıses in kızı Dilan Çıtak mayosuyla kitap okudu! Anladık kitap okuyorsun #5

    İbrahim Tatlıses in kızı Dilan Çıtak mayosuyla kitap okudu! Anladık kitap okuyorsun #6


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