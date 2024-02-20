İbrahim Tatlıses’in torunu Berfin görenleri hayran bıraktı! Tam bir esmer güzeli… İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli’nin ikiz bebekleriyle yeniden dede olma heyecanını yaşayan İbrahim Tatlıses’in torunu güzelliğiyle büyüledi. Tatlıses’in torunu Berfin’i gören bir daha baktı bu nasıl güzellik…

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Yedi çocuğu ve 11 tane torunu olan İbrahim Tatlıses geniş bir aileye sahip. Geçtiğimiz günlerde oğlu İdo Tatlıses ve gelini Yasemin Şefkatli’den olan torunlarını kucağına alan İbrahim Tatlıses yeniden dede oldu.

Yeni doğan torunlarının kedisine benzediğini söyleyen Tatlıses, "Annelerine benzeselerdi çok sevinirdim. Anneleri mavi göz ya. Bir esmer bir de mavi göz vay vay" diyerek gülmüştü.

Tatlıses’in kızı Gülşen Tatlı’dan olan torunu Berfin ise kocaman kız oldu. Tam bir esmer güzeli olan Berfin’i gören bir daha bakıyor.

Özel hayatı ve ailesiyle oldukça çok konuşulan İbrahim Tatlıses’in torunun güzelliği gündemde adeta fırtınalar estirdi.

Güzelliğini annesinden alan Berfin’in annesi Tatlıses’in gözlerden uzak tuttuğu çocuklarından. Taylıses, kızı Gülşen’i sosyal medya hesabından paylaşarak "Bu Benim Gülşen'im kimseyle kavga etmez" ifadeleriyle paylaşmış ve ardından kızı ve torunu medyanın gözdesi olmuştu.

İşte, güzelliği dillere destan olan torun…

İbrahim Tatlıses'in magazin dünyasından uzak duran kızlarından Gülşen, kızının doğum günü için bir fotoğraf paylaşmasının ardından esmer güzeli Berfin’i gören mest oldu.

Teyzesi Zübeyde Melek ise Berfin’in fotoğrafına “Dünya güzeli maşallah” yorumunu yaptı.