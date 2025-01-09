Yağmur Dinç

Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, Wanda Nara ile yollarını ayırdı.

L-Gante ile sarmaş dolaş halleri gündem olan Nara, Icardi ile çalkantılı bir süreç yaşadı.

Wanda Nara, yeni sevgilisinden de ayrılırken bu kez Icardi aşkı buldu.

GÜZELLİĞİ WANDA'YI SOLLADI

Ünlü oyuncu China Suarez ile birlikte olduğu öğrenilen yıldız futbolcu, magazinin gündemine oturdu.

Icardi, yeni sevgilisi ve kızları ile fotoğraf paylaşarak ilişkiyi de resmileştirdi.

Mauro Icardi'nin sevgilisi China Suárez, güzelliğiyle dikkat çekerken, cesur pozları da beğeni topladı.