İclal Aydın'ın dizisi 3 Kız Kardeş'e bomba transferler! Bir Deli Rüzgar'ın yıldızı geliyor

İclal Aydın'ın, Üç Kız Kardeş kitabı diziye uyarlanacak. Aydın yeni dizisi için oldukça heyecanlı olurken, dizinin kadrosu ise büyük oranda belli oldu.

Oyunculuğu ve yazdığı kitaplarla dikkati çeken İclal Aydın, ekranlara verdiği arayı sonlandırmaya hazırlanıyor.

Kitaplarıyla adından söz ettiren İclal Aydın'ın Üç Kız Kardeş adlı eseri, diziye uyarlanacak.

Süreç Film'in hazırlıklarına başlayacağı dizi Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşacak.

Dizinin hazırlıkları tüm hızla devam ederken, İclal Aydın oyuncu kadrosunda yer alacak.

Aydın dışında oyuncu kadrosuna birkaç isim daha dahil olurken, bu isimler şimdiden seyirciyi heyecanlandırdı.

DİZİNİN KADROSU ŞEKİLLENMEYE BAŞLADI

Aralık sonu çekimleri başlayacak olan dizinin senaryosunu Erkan Birgören ve Betül Yağsağan kaleme alırken, yönetmen koltuğunda ise Eda Teksöz oturacak.

Hazırlıkları devam eden dizinin oyuncu kadrosuna yeni isimler dahil oldu.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; İclal Aydın, Reha Özcan, Veda Yurtsever, Berker Güven ve Benian Dönmez’in rol alacağı dizide 3 kız kardeşi ve Mine rollerini kimin canlandıracağı merak konusuydu.

Kardeşlerden Türkan’ı Özgü Kaya, Dönüş’ü ise Almila Ada oynayacak. Derya’yı kimin canlandıracağı ise henüz netlik kazanmadı. Dizi için görüşülen oyuncular arasında usta oyuncu Arif Pişkin de var.

Almila Ada, Pınar Deniz'le birlikte Bir Deli Rüzgar dizisinde rol almış, güzelliği ile beğeni toplamıştı.