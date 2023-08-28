İkiz bebek bekleyen Yasemin Şefkatli bakın ne dilemiş! O video rekor kırdı: "Manifest dedikleri..." İkiz bebek bekleyen Yasemin Şefkatli'nin düğün öncesi yaptığı kutlamada dilediği dilek, herkesi şaşkınlığa uğrattı.

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ensonhaber.com

İbrahim Tatlıses'imn oğlu İdo Tatlıses, uzun zamandır aşk yaşadığı Yasemin Şefkatli'yle dünyaevine girdi.

Zincirlikuyu'da bir otelde yapılan düğünle evlenen çift, şimdilerde ise ikiz bebek heyecanı yaşıyor.

İkizlerini kucağına almak için gün sayan ve sosyal medya üzerinden de ilk paylaşımını yapan Şefkatli'nin düğünden önce söylediği sözler ortaya çıktı.

İkiz bebek dilemiş

Yasemin Şefkatli'nin düğünden önce katıldığı bir kutlamada, ikiz bebek dilediği ortaya çıktı.

Pastasını üflerken, "İnşallah ikizlerim olur" diyen Şefkatli için, "Manifestledin mi ne yaptın?" yorumları yapıldı.

İlk paylaşım da geldi

Sosyal medyadan ikizlerle ilgili ilk paylaşımı yapan Yasemin Şefkatli, "Ailemiz büyüyor diyelim mi o zaman? Sonunda güzel haberi biz verelimm ikizler geliyor" notunu düştü.