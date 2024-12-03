İlber Ortaylı TV100 canlı yayınında rahatsızlandı

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Hava sıcaklıklarının aniden düşmesiyle birlikte salgın hastalıklar da ortaya çıktı..

Grip, nezle, soğuk algınlığı şikayeti olan binlerce insan hastanelere akın ediyor..

Salgına yakalanan bir isim de tarihçi İlber Ortaylı oldu..

TV100’de Okan Bayülgen’in sunduğu Muhabbet Kralı programına katılan Ortaylı, canlı yayın sırasında rahatsızlandı.

"BAŞKA BİR ZAMAN DEVAM EDECEĞİZ"

Canlı yayına battaniye ile çıkan Ortaylı, kendini kötü hissetmesi nedeniyle programı terk etmek zorunda kaldı..

Ortaylı, "Başka bir zaman devam edeceğiz" dedi.