İlber Ortaylı'ya ne oldu, hastalandı mı? İlber Hoca'nın sağlık durumu nasıl?

Yağmur Dinç

Ünlü şovmen Okan Bayülgen'in tv100'de sunduğu "Muhabbetin Kralı" programına katılan Türkiye'nin önde gelen tarihçilerinden Prof. Dr. İlber Ortaylı, sevenlerini korkuttu.

Ünlü gurme Vedat Milor'un da konuk olduğu programa Prof. Dr. Ortaylı'nın rahatsızlanması üzerine ara verildi.

İlber Ortaylı yayından erken ayrılmak durumunda kaldı.

İlber Hoca'nın sevenleri ise sağlık durumunun nasıl olduğunu araştırıyor. İşte ünlü tarihçinin son durumu...

İLBER ORTAYLI'YA NE OLDU, İYİ Mİ?

İlber Ortaylı'nın rahatsızlanması üzerine Okan Bayülgen, "Hocam sizin tansiyonunuz yüksek, ateşiniz çıkacak çok belli. Herhalde üşüttünüz, galiba hastalanacaksınız. Biraz baş dönmeniz var, şimdi Pınar beni uyarıyor. Ama hayranım profesyonelliğinize ve de bize hangi yaşta olursak olalım sorumluluk duygusunu bize bir kere daha aşıladığınız için. Stüdyodaki arkadaşlarımızla size dinleniniz diyeceğiz" şeklinde konuştu.

Ortaylı ise, “Başka bir zaman devam edelim” diyerek yayını bitirdi.

Ünlü tarihçinin tansiyon sorunu yaşadığı ve durumunun iyi olduğu tahmin ediliyor.