'İlik gibisin' Hayal Köseoğlu bembeyaz teni ve mini şortuyla sosyal medyayı titretti!

'İlik gibisin' Hayal Köseoğlu bembeyaz teni ve mini şortuyla sosyal medyayı titretti!

Mahkum dizisinde Sasha karakterine canlandıran Hayal Köseoğlu, son paylaşımı ile takipçilerinin dikkatini çekti.

Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan ve hayatından kesitler paylaşan Hayal Köseoğlu, cesur kareleriyle yine Instagram'ı salladı.

Ekran macerasına 6 yaşında "Ruhsar" dizisiyle başlayan Hayal Köseoğlu, oyunculuk eğitimini tamamladı.

Aşk-ı Memnu dizisinde Hazal Kaya'nın en yakın arkadaşı Pelin'e hayat veren Hayal Köseoğlu, adından söz ettirmeyi başardı.

Hemen ardından Muhteşem Yüzyıl, Arkadaşlar İyidir, Ufak Tefek Cinayetler ve İstanbullu Gelin dizilerinde rolan Köseoğlu, sektörde tecrübe kazandı.

Mucize Doktor dizisinde hayat verdiği Açelya Hemşire rolüyle geniş kitlelerce tanınan Köseoğlu, şimdilerde Mahkum dizisinde "Sasha" karakterine hayat veriyor.

92 doğumlu oyuncu, performansı kadar güzelliğiyle de dikkat çekiyor.

Hayal Köseoğlu'ndan yeni pozlar

Mahkum'un Sasha'sı Hayal Köseoğlu, pembe ip askılı bluzuyla peş peşe kareler paylaştı.

Mini şortu ve beyaz teniyle dikkat çeken oyuncu, sosyal medyaya damga vurdu.

Köseoğlu'nun iddialı paylaşımı, takipçilerinden "Çok güzelsin", "Beyaz prenses", "Yine cesursun" "Fıstık" gibi yorumları getirdi.