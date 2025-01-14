İllüzyon testi: Herkes kayaları görüyor ama sadece zekiler geyiklerin farkında...

Yağmur Dinç

Optik illüzyon resimleri, insan zihnini kandırarak, aslında resimde olmayan bir şeyi varmış gibi gösteren veya bazen de çıplak gözle ilk bakışta fark edilemeyecek bir şeyi açıkça görülebilecek bir yerde saklayan resimlerdir.

Optik illüzyonlar dikkat süresini uzatmak ve konsantrasyonu geliştirmek için oldukça faydalıdır.

Bugünün meydan okuması, kayaların arasında açıkça saklanan dört geyiği bulmaktır. 10 saniyede onları tespit edebilirseniz, son derece keskin gözleriniz var demektir.

Hadi başlayalım!

Bölgede dağılmış kaya parçalarının bulunduğu kayalık bir tepe görülmektedir.

Açıkça görülebilecek şekilde kayaların arasında saklanan dört geyik var.

Bunları 10 saniyede tespit edebilir misin?

Zamanın şimdi başlıyor!

Bu optik illüzyon testiyle gözlem becerilerinizi test edin.

Resmi dikkatlice inceleyin.

Dört tane saklı geyik buldun mu?

Resmi dikkatlice inceleyin. Hepsini henüz bulamadınız mı?

İpucu mu lazım? Bunlar birbirine yakın bir yerde bulunmaktadır.

Şimdi tekrar bakın ve onları görebiliyor musunuz?

Zaman akıp gidiyor.

Ve...

Zaman doldu!

Kaçınız tüm geyikleri bulmayı başardı?

Bunu başaranları tebrik ediyorum; kartal gözlüsünüz.

Hala çözüm arayanlar aşağıdaki çözüme göz atabilirler.