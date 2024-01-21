İnci Taneleri 1. bölüm 2.tanıtım: Dilber oynadı, pavyon canlandı

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Fragmanı yayınlandığı günden beri milyonlarca kez izlenen İnci Taneleri dizisi, geri sayıma başladı.
Yılmaz Erdoğan'ın kaleminden çıkan dizi, başrollerinde Hazar Ergüçlü, Selma Ergeç ve Kubilay Aka'yı buluşturuyor.
İnci Taneleri'ne damga vuran karakter, "Dilber" oldu.
Pavyon dansçısı olan Dilber'i oynayan Hazar Ergüçlü, dansıyla Türkiye'nin gündemine oturdu.
Yeni tanıtım
Günlerce ders alan Ergüçlü’nün dans performansı konuşulmaya devam ederken; son olarak İnci Taneleri’nden yeni fragman geldi.
Yeni fragmanda, ilk fragmandaki pavyon sahnesi ile çok konuşulan Dilber karakterinden yeni dans şovu geldi.
İşte İnci Taneler 1. bölüm 2. tanıtım...