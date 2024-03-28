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İnci Taneleri 10. bölüm fragmanı: Ne Dilber, ne Piraye! Azem'in gerçek aşkı...

İnci Taneleri 10. bölüm fragmanı: Ne Dilber, ne Piraye! Azem'in gerçek aşkı... Kanal D'nin sevilen dizisi İnci Taneleri'nden yeni bölüm fragmanı geldi. Azem yıllar sonra, ölen eşi Hande'ye veda etti. Yeni bir aşka yelken açıyor. Peki Azem kimi seçti? İşte İnci Taneleri 10. bölüm fragmanı...