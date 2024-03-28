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Yılmaz Erdoğan’ın kaleme aldığı İnci Taneleri dizisi, her Perşembe Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşuyor.
Yılmaz Erdoğan, Hazar Ergüçlü, Kubilay Aka, Selma Ergeç, Yasemin Baştan gibi deneyimli isimlerin başrollerini paylaştığı dizi, son bölümle bir kez daha izleyicileri büyülemeyi başardı.
Heyecanla beklenen yeni bölümden ilk fragman geldi. Bakın yeni bölümde neler olacak…
Azem tercihini yaptı
Dizinin yeni bölüm fragmanında Piraye, Azem'in Dilber'le görüntülerini görüyor ve irtibatı kesiyor.
Azem, ölen eşi Hande ile olan evlilik yıldönümünde Hande'yle olan aşkına veda ediyor. Bakın yeni aşkı kim olacak.
İşte İnci Taneleri 10. bölüm fragmanı...