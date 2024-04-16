İnci Taneleri 11. bölüm 2. fragman: Dilber'den sonra Piraye! Pavyon sahnesiyle yıkıp geçti Yılmaz Erdoğan'ın yazıp oynadığı İnci Taneleri dizisi yeni bölümüyle bomba etkisi yaratacak. Diziden ikinci fragman geldi. Dilber'den sonra Piraye'ye de pavyon yolu göründü. İşte İnci Taneleri 11. bölüm 2. fragmanı...

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ensonhaber.com

Yılmaz Erdoğan'ın eşsiz kaleminden çıkan ve harika bir oyuncu kadrosuyla izleyicileri büyülemeye devam eden İnci Taneleri dizisi, her Perşembe Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşuyor.

Her bölüm ekran başına kilitlenen milyonlarca izleyici, bu hafta da unutulmaz anlar için saatlerini sayıyor.

Yılmaz Erdoğan'ın yanı sıra, Hazar Ergüçlü, Kubilay Aka, Selma Ergeç, Yasemin Baştan gibi deneyimli ve yetenekli isimler yer alıyor.

Yeni bölüm merakla beklenirken, ikinci fragman geldi. Bakın yeni bölümde neler olacak.

Piraye pavyonda!

Dizinin yeni bölüm fragmanında Azem oğlu Cihan'la barışıyor. Öte yandan Piraye ve Dilber arasında git gel yaşamaya devam ediyor.

Pavyona Dilber'i izlemeye giden Azem büyük şok yaşayacak. Piraye, Dilber ve Azem karşı karşıya gelecek.

İşte İnci Taneleri 11. bölüm 2. fragmanı...