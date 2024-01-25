İnci Taneleri 2.bölüm 1. fragman: Azem, Zahir'den intikamını alıyor! İlk bölümüyle nefes kesen anlara sahne olan İnci Taneleri, izleyicileri ekrana kilitledi. Gelecek hafta neler olacağını merak edenler ise "İnci Taneleri 2. bölüm fragmanı" araması yapıyor. Peki, yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İnci Taneleri 2. bölüm ne zaman, neler olacak? İşte detaylar...

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ensonhaber.com

Yapımını BKM'nin üstlendiği, senaryosunu Yılmaz Erdoğan'ın yazdığı İnci Taneleri, ilk bölümüyle ekrana geldi.

İki yıl boyunca özverili bir hazırlık sonucu ortaya çıkan İnci Taneleri, insanları birbirine bağlayan pamuk ipliği üzerine bir hikâyeyi seyirci ile buluşturdu.

Kanal D'nin çiçeği burnunda dizisi, seyircileri Azem ve Dilber ile tanıştırdı.

Yılmaz Erdoğan, Hazar Ergüçlü, Selma Ergeç, Kubilay Aka gibi isimlerin yer aldığı İnci Taneleri dizisi, perşembe akşamları yayında.

Birinci bölümü izleyenler, gelecek hafta neler olacağı konusunda sabırsızlanıyor.

Bu kapsamda "İnci Taneleri 2. bölüm fragmanı yayınlandı mı" merak ediliyor.

Azem'in yüzünü kanlar içinde gören Dilber, Zahir'in yaptığını anlıyor. Zahir, Azem'in başına bela olurken Dilber, hayatında yeni bir sayfa açmanın coşkusunu yaşar. Azem, Zahir'den intikamını almak için çok da fazla beklemez.

İşte yeni bölüm fragmanı...