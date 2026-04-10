TV'de cuma rekabeti: 10 Nisan 2026 kanal kanal yayın akışı

Haftanın son mesai gününde TV ekranlarında birbirinden çok izlenen yapımlar yer alırken izleyiciler de kaçırmamak adına yayın akışlarını takip ediyor. İşte, 10 Nisan 2026 kanal kanal yayın programları...

TV'de cuma keyfi...

Haftanın son iş gününde televizyon kanalları, izleyicileri ekran başına kilitleyecek dizi, film ve programlarla dikkat çekiyor.

Akşam planını kaçırmak istemeyen seyirciler ise gün boyu “Bugün TV’de ne var?” sorusunun yanıtını arıyor.

İşte 10 Nisan 2026 Cuma günü, kanal kanal güncel yayın akışları ve öne çıkan yapımlar...

ATV yayın akışı

08.30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor

10.00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13.00 Gün Ortası

14:00 Mutfak Bahane

16.00 Esra Erol’da

19.00 atv Ana Haber

20.00 A.B.İ

Kanal D yayın akışı

09.00 Neler Oluyor Hayatta?

11.00 Yaprak Dökümü

14.00 Gelinim Mutfakta

16.45 Arka Sokaklar

18.30 Kanal D Ana Haber

20.00 Arka Sokaklar

Star TV yayın akışı

09.30 Songül ve Uğur ile Sana Değer

13.30 Nur Viral Sen İstersen

17.15 Erkenci Kuş

19.00 Star Haber

20.00 Yerli Dizi Tekrarı

NOW TV yayın akışı

08:00 Çalar Saat

10.45 Çağla ile Yeni Bir gün

12.30 Yasak Elma

13.30 En Hamarat Benim

16.30 Kıskanmak

19.00 Now Ana Haber

20.00 Yeraltı

TRT 1 yayın akışı

09.15 Adını Sen Koy

10.30 Alişan ile Hayata Gülümse

13.15 Seksenler

14.00 Benim Adım Melek

17.45 Lingo Türkiye

19.00 Ana Haber

20.00 Taşacak Bu Deniz

Show TV yayın akışı

09.30 Delikanlı

12.30 Gelin Evi

15.00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme

18.45 Show Haber

20.00 Kızılcık Şerbeti

TV8 yayın akışı

07.15 Ebru ile 8’de Sağlık

09.00 Gel Konuşalım

12.30Survivor Ekstra

16.00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

20.00 Ada Günlüğü

