Palu Ailesi'nde kim, ne kadar ceza aldı? Tuncer, Emine, Hava, İsa...

Türkiye'nin hafızasına kazınan Palu ailesi vakası dijital platformda yayınlanacak belgeseli ile yeniden gündeme geldi.

Palu Ailesi olayı, aile içi şiddet, istismar ve esrarengiz kayıpların iç içe geçtiği karmaşık bir suç zinciri olarak dikkat çekti.

Olay, 2018 yılının Aralık ayında Havva Palu'nun oğulları İsa ve Fatih ile birlikte Müge Anlı'nın sunduğu televizyon programına katılarak, 11 yıldır haber alınamayan kızı Meryem ve torunu Melike Tahnal’ın bulunması için yardım istemesiyle kamuoyuna geldi.

Detaylar ise Müge Anlı ile Tatlı Sert programı ile netleşmeye başladı.

Aile içinde sürekli şiddet uygulandığı, çocuklara yönelik cinsel istismar iddiaları, bazı aile bireylerinin kaybolduğu ve akıbetlerinin bilinmediği ve daha nice iddialar...

Palu Ailesi'nde adı geçen isimler ise Tuncer Ustael, Hava Ustael, Emrah Ustael ve Habeş Ustael oldu.

Program ilerledikçe ortaya dökülen istismar iddiaları ve çok yönlü suçlamalar, polis ve adliye sürecini başlattı.

Belgesel ile birlikte yeniden merak edilen bir konu ise aile fertlerinin aldıkları cezalar oldu.

Palu Ailesi'nde kim, kaç yıl ceza aldı? Sanıklar ve cezalar haberimizde...

PALU AİLESİ'NE VERİLEN CEZALAR

Mahkeme heyeti, Palu Ailesi davasında sanıklar hakkında dikkat çeken cezalar verdi.

Tuncer Ustael, “canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Emine Ustael, Hava Ustael, İsa Palu ve Ayşe Palu ise “kasten öldürmeye yardım etme” suçundan 12 yıl 6’şar ay hapis cezası aldı.

Fatih Palu, suç tarihinde 18 yaşından küçük olduğu için 8 yıl 4 ay hapis cezasına mahkûm edildi.