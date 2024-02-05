İnci Taneleri 3. bölüm 2. fragmanı: Azem kızıyla tanışıyor! Meğer Dilber… Her Çarşamba Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşan İnci Taneleri dizisinden yeni bölüm fragmanı geldi. Dilber'in yalanı ortaya çıkıyor, Azem çocuklarına kavuşuyor. Peki Dilber, Azem'in kızı mı? İşte İnci Taneleri 3. bölüm fragmanı...

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ensonhaber.com

Kanal D'nin merakla beklenen yeni dizisi "İnci Taneler", yayın hayatına başlamadan önce pavyon dansıyla uzun süre konuşulmuştu.

İlk bölümüyle adeta gündeme oturan dizinin, yönetmenliğini Şenol Sönmez, senaryosunu ise ünlü isim Yılmaz Erdoğan üstleniyor.

Başrollerinde Yılmaz Erdoğan, Hazar Ergüçlü, Selma Ergeç, Kubilay Aka gibi usta isimlerin yer aldığı dizi, son bölümüyle ekranlara damga vurdu.

Heyecanla beklenen yeni bölüm fragmanı da sonunda izleyicilerle buluştu. Bakın yeni bölümde neler olacak…

Azem çocuklarına kavuşacak

Dizinin yeni bölüm fragmanında Azem ve Ayça'nın annesi Piraye'nin yakınlaşması dikkat çekti. İkili arasında bir şeyler olacak mı?

Dilber'in söylediği büyük yalan ortaya çıkacak. Öte yandan Azem, çocuklarının peşine düşerken geçmişiyle yüzleşecek.

Ancak mutlu sona varıyor. Azem, çocuğunun fotoğrafını görecek. Peki Dilber Azem'in kızı mı?

İşte İnci Taneleri 3. bölüm 2. fragman...