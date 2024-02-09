İnci Taneleri 4. bölüm fragmanı: Azem çocuğunu buldu! Dilber bakın aslında kimmiş Kanal D'nin yeni dizisi İnci Taneleri, sün akşam reyting rekorları kırdı. Dizinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Azem sonunda çocuğuyla tanışıyor. İşte yeni bölüm fragmanı...

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ensonhaber.com

Yılmaz Erdoğan imzalı İnci Taneleri dizisi, yayınlandığı ilk bölümden itibaren izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam ediyor.

Her Perşembe Kanal D ekranlarında reyting rekorları kıran dizi, dün akşam yeni bölümüyle izleyicilerden tam not aldı.

Başrollerinde Yılmaz Erdoğan, Hazar Ergüçlü, Selma Ergeç, Kubilay Aka gibi isimlerin yer aldığı diziden yeni bölüm fragmanı geldi.

Heyecanla beklenen yeni bölümde bakın neler olacak neler…

Azem çocuğunu buldu

Dizinin yeni bölüm fragmanında çocuklarını arayan Azem, sonunda oğlunu buluyor. Kubilay Aka'nın canlandırdığı Cihan, Azem'in oğlu çıkıyor. Peki kızı kim?

Öte yandan Dilber'in bir çocuğu olduğu ortaya çıkıyor. Azem, Dilber'i kabul edecek mi?

İşte İnci Taneleri 4. bölüm fragmanı...