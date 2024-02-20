İnci Taneleri 5. bölüm 2. fragman: Vuruldu! Son nefesini veriyor… Kanal D’nin sevilen dizisi İnci Taneleri’nde heyecan hiç bitmiyor. Diziden yeni fragman geldi. Azem, oğluna kavuşamadan kaybediyor. İşte İnci Taneleri yeni bölüm fragmanı…

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ensonhaber.com

Yılmaz Erdoğan'ın kaleminde hayat bulan ve seyirciyi soluksuz bırakan "İnci Taneleri" dizisi, her geçen bölümüyle büyük bir merakla bekleniyor.

Yılmaz Erdoğan, Hazar Ergüçlü, Selma Ergeç, Kubilay Aka gibi usta isimlerin performanslarıyla izleyicilere duygusal bir yolculuk yaşatıyor.

İlk yayınlandığı bölümden itibaren büyük ses getiren diziden yepyeni fragman geldi. Bakın yeni bölümde neler olacak…

Cihan vuruluyor mu?

Dizinin yeni bölümünde Azem, oğluna bütün gerçekleri anlatacak. Cihan'ın düşünceleri değişecek mi?

Öte yandan Piraye'nin Azem'e olan ilgisi, Azem ve Dilber'in arasını açacak. Dilber Azem'i kıskanacak.

Son sahnede ise Azem ve Cihan konuşurken, yoldan geçen bir arabanın içinden kurşunlar yağacak. Cihan ölecek mi?

İşte İnci Taneleri 5. bölüm 2. fragman...