İnci Taneleri 5. bölüm fragman: Dilber mi, Piraye mi? Azem seçimini yapıyor Kanal D'nin ses getiren dizisi İnci Taneleri, dün akşam bir kez daha rekor kırdı. Diziden beklenen yeni fragman geldi. Azem oğluyla bir araya geldi. Peki yeni bölümde neler olacak? İşte İnci Taneleri yeni bölüm fragmanı...

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ensonhaber.com

Yılmaz Erdoğan'ın kaleminden çıkan ve ekranlara büyük bir heyecanla taşınan "İnci Taneleri" dizisi, her geçen bölümüyle izleyicileri ekran başına kilitlemeyi başarıyor.

İlk bölümünden itibaren büyük bir ilgiyle takip edilen dizi, dün akşam yayınlanan bölümüyle de adından söz ettirdi.

Başrollerinde Yılmaz Erdoğan, Hazar Ergüçlü, Selma Ergeç, Kubilay Aka gibi usta isimlerin yer aldığı dizi, izleyicileri duygusal bir yolculuğa çıkarıyor.

Diziden yeni fragman geldi. Bakın yeni bölümde neler yaşanacak.

Azem oğluyla buluştu

Dizinin yeni bölüm fragmanında Azem, oğlu Cihan'ın karşısına çıkıyor. Cihan, babasını tanımıyor.

Piraye'nin kendisine ilgisini fark eden Azem, bir seçim yapabilir. Dilber, Piraye'yle bir şeyler olduğunu anlıyor. Bakalım Azem kimi seçecek?

İşte İnci Taneleri 5. bölüm fragmanı...