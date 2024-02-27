BKM imzalı, ilk bölümü 25 Ocak 2024 tarihinde yayınlanan İnci Taneleri dizisi, son dönemin en çok konuşulan dizileri arasında.
Dizinin başrollerinde Yılmaz Erdoğan, Hazar Ergüçlü, Kubilay Aka, Selma Ergeç, Yasemin Baştan gibi başarılı isimler yer alıyor.
Yılmaz Erdoğan’ın kaleme aldığı dizide, hapisten çıkan Azem çocuklarını ararken yolu Dilber’le kesişiyor.
Son bölümüyle ekranlara damga vuran diziden yeni fragman geldi. Danslarıyla gündeme oturan Dilber karakterinin sonu mu geldi?
Dilber ölüyor mu?
Dizinin yeni bölüm tanıtımında Azem, Piraye ile giderek yakınlaşıyor. İlerleyen bölümlerde ikilinin arasında yeni bir aşk doğabilir.
Dilber kocasından bir türlü kurtulamadı. Kocası, Dilber'in otel odasını basıyor ve saldırıyor.
Otel odasından cenaze çıkıyor. Peki Dilber mi öldü, yoksa kocası mı? İşte İnci Taneleri 6. bölüm 2. fragman...