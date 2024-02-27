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İnci Taneleri 6. bölüm 2. fragman: Dilber öldü mü? Otelden cenaze çıkıyor...

İnci Taneleri 6. bölüm 2. fragman: Dilber öldü mü? Otelden cenaze çıkıyor... Yılmaz Erdoğan'ın kaleme aldığı İnci Taneleri dizisinden bomba gibi bir bölüm geliyor. Diziden yeni fragman geldi. Dilber'in kocası odasını bastı. Otelden cenaze çıkıyor. Bakın kim öldü! İşte İnci Taneleri yeni bölüm fragmanı...