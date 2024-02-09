İnci Taneleri çalıntı iddiası! "Senaryosu o filmle aynı" Yılmaz Erdoğan'ın gündeme damga vuran dizisi İnci Taneleri hakkında dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Senaryonun ünlü bir filmle benzerliği "çalıntı" hissini uyandırdı.

ensonhaber.com

Kanal D'de yayınlanan İnci Taneleri, adından söz ettiriyor.

"Pavyon" konsepti ile dikkatleri çeken ancak derin bir konusu olan dizi, Yılmaz Erdoğan'ın kaleminden çıkıyor.

Kadrosunda Hazar Ergüçlü, Sema Ergenç ve Kubilay Aka'yı da bulunduran İnci Taneleri, şaşırtan bir iddia ile gündeme geldi.

YouTube'da dizi ve film eleştirisi yapan Murat Soner, İnci Taneleri'ni değerlendirdi.

Dizide Hazar Ergüçlü'nün canlandırdığı Dilber karakterini ve pavyon sahnelerini eleştiren Soner, ayrıca önemli bir iddia da bulundu.

Senaryo benzerliği

Yılmaz Erdoğan'dan İnci Taneleri'nin o film ile aşırı benzerliğine dikkat çekti.

Yönetmen ve senarist Yavuz Turgul'un 2004 yılında hem senaryosunu yazdığı hem de yönetmen koltuğunda oturduğu Gönül Yarası ile İnci Taneleri arasındaki bağlantıyı bu sözlerle ifade etti:

" - O filmde de başrolümüz bir öğretmen, bu dizide de.

- Oranın öğretmeni 15 yıl sonra Güneydoğu'dan, buranın öğretmeni 10 yıl sonra hapisten dönüyor. Bu karakterin de bir kızı, bir oğlu var, bu karakterin de.

- O filmde de kadın karakter pavyonda çalışıyor, bu dizide de.

- O filmde de kadın eski kocasından kaçıyor, o filmde de kadın bir otelde kalıyor ve neredeyse iki yapımdaki otellerin adı bile aynı.

- Eczanede çalışan arkadaşları geçtim, oyuncunun biri bile aynı."

"Uyarlama yazmıyor"

"Ve bu Yavuz Turgul hikayesi, Yılmaz Erdoğan'dan İnci Taneleri oldu öyle mi şimdi?" diyen Soner sözlerini şöyle sürdürdü:

" 'Ya Murat o uyarlamadır o zaman.' Yok, biri bana bu dizinin uyarlama olduğunu yazan bir yer göstersin hadi bakalım."