İnci Taneleri Dilber’in sevgilisi bakın kim çıktı! Meğer herkesin tanıdığı…

Kanal D’nin yeni dizisi İnci Taneleri’nin yeni bölümü izleyiciler tarafından büyük bir merakla bekleniyor.
Dizi, Yılmaz Erdoğan, Kubilay Aka, Selma Ergeç, Hazal Ergüçlü gibi usta oyuncuların yer aldığı zengin bir kadroya sahip olmasıyla dikkat çekiyor.
İlk bölümüyle reyting rekorları kıran İnci Taneleri dizisinde en çok dikkat çeken karakterlerden biri de Dilber.
Dilber karakterine hayat veren Hazal Ergüçlü'nün özel hayatı merak konusu oldu.
Güzel oyuncunun sevgilisini duyan kulaklarına inanamadı. Meğer hepimizin yakından tanıdığı biriymiş…
Hazar Ergüçlü'nün yeni aşkı bakın kim çıktı!
Ünlü oyuncu Hazar Ergüçlü, geçtiğimiz haftalarda yeni aşkını sosyal medya hesabından ilan etmişti. Ergüçlü’nün paylaştığı fotoğraf ile DJArtz olarak bilinen Efe Çelik’le ilişki yaşadığı ortaya çıktı.
Hazar Ergüçlü’nün sevgilisi Efe Çelik, bir süre önce Farah Zeynep Abdullah ile yaşadığı aşkla gündeme gelmişti.