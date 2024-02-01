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İnci Taneleri Dilber’in sevgilisi bakın kim çıktı! Meğer herkesin tanıdığı…

İnci Taneleri Dilber’in sevgilisi bakın kim çıktı! Meğer herkesin tanıdığı… Son dönemde sosyal medyada gündem yaratan İnci Taneleri dizisinin Dilber'ini canlandıran Hazar Ergüçlü, özel hayatıyla gündeme geldi. Ünlü oyuncunun sevgilisi bakın kim çıktı.