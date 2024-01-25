İnci Taneleri dizisi nerede çekiliyor? Dilber’in dans ettiği pavyon bakın neredeymiş Tanıtımlarıyla gündemi sallayan İnci Taneleri dizisinin çekim mekanları merak konusu oldu. Özellikle uzun süre sosyal medyada konuşulan Dilber’in dans ettiği pavyon bakın neresi çıktı.

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Kanal D ekranlarında izleyicilerle buluşacak olan yeni dizi İnci Taneleri, bu akşam ilk bölümüyle geliyor.

Başrollerinde Yılmaz Erdoğan, Hazar Ergüçlü, Selma Ergeç ve Kubilay Aka gibi deneyimli isimlerin yer aldığı yapım, cezaevinden çıkan Azem Yücedağ'ın kaybettiklerini bulma mücadelesini ekrana taşıyor.

Dizinin yayınlanan fragmanları, özellikle Dilber karakterinin pavyon dansı sahneleriyle dikkat çekti.

İnci Taneleri'nin çekimlerinin hangi lokasyonlarda gerçekleştirildiği, izleyiciler tarafından merak konusu haline geldi.

Özellikle Sincanlı Erkal’ın türkü söylediği ve Dilber’in dans ettiği pavyonun nerede olduğu araştırılıyor.

İnci Taneleri dizisi nerede çekiliyor?

İstanbul'un eşsiz atmosferinde geçen ve izleyicileri büyülemeye hazırlanan İnci Taneleri dizisinin çekimleri, şehrin farklı semtlerinde çekiliyor.

Beyoğlu, Balat, Karaköy, Taksim, Kadıköy, Üsküdar gibi İstanbul'un tarihi ve karakteristik semtlerinde gerçekleştirilen çekimler, diziye benzersiz bir dokunuş katıyor.

Dizinin çekimlerinde hem kapalı hem de açık mekanlar kullanılıyor.

Dizide Dilber karakterine hayat veren Hazar Ergüçlü'nün dans ettiği sahnenin ise gerçek bir pavyonda çekildiği ortaya çıktı. Ayrıca, Sincanlı Erkal'ın da dizinin pavyon sahnelerinde yer aldığı ve bu sahnelerin Ankara'da çekildiği biliniyor.