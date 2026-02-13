İnci Taneleri dizisinde kebap dürüm nasıl yapılır tarifi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Kanal D ekranlarında yayınlanan İnci Taneleri dizisi, bu kez dürüm tarifiyle gündem oldu...

Yılmaz Erdoğan'ın kaleminden çıkan senaryosuyla seyirciyle buluşan dizide Hazar Ergüçlü'nün canlandırdığı Dilber'in patronuna hayat veren Deniz Erdoğan yani Kamuran Çüllüz, dürüm tarifi verdi.

DÜRÜMÜN PÜF NOKTASI

"Çoğu insan dürüm yapmasını bilmiyor Saffet" diyerek söze giren Kamuran karakteri, dürümün püf noktasının eti lavaşın içine koyduktan sonra bir tur sarmak olduğunu söyledi.

"Adam gelmiş belli bir yaşa hala doğru dürüm yapmasını bilmiyor" diyerek dürümün nasıl yapıldığını anlatan Kamuran karakterine göre hazırlanışı şöyle;

DÜRÜM NASIL HAZIRLANMALI

- Dürümü yemeye başlamak için öncelikle elinize bir lavaş alın ve içerisine eti doldurdun.

- Lavaşa doladığınızı eti bir tur çevirdikten yani sardıktan sonra içerisine istediğiniz kıvamda yeşilliği koyun.

- Yeşilliği ve soğanı koyduktan sonra lavaşı bir kez daha çevirin.

- Bu işlemin ardından dürümünüz yemeye hazır hale gelecektir.

TÜM TATLARI BİR ARADA KOYARSANIZ DÜRÜM HEBA OLUR

Dizide dürümün yapılışından bahseden Kamuran karakteri, tüm tatları aynı anda koymanın dürümü heba ettiğinden bahsetti.

Eğer tüm tatlar aynı anda lavaşın içerisine yerleştirilirse, yeşillikler eti ıslatmaya ve akabinde de soğumasına neden oluyor.

Tatların birbirine karışımı, dürümün lezzetini de bozuyor.