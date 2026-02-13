Veliaht dizisinin sinematografisiyle Kars'ın güzelliği gündem oldu

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Şimdiye kadar Esenler Otogarı'nda çekilen dizi, son iki bölümünü ise Türkiye'nin en güzel yerlerinden olan Kars'ta çekiyor.

Akın Akınözü, Serra Arıtürk ve Ercan Kesal gibi isimlerin yer aldığı dizinin Kars'ta yaptığı çekimler ise gündem olmaya başladı.

KARS'IN GÜZELLİKLERİ EKRANDA

Dizinin Kars'ta yapılan çekimleri, sosyal medya üzerinden büyük ilgi gördü.

Kars'ın doğal ve tarihi güzelliklerini yansıtan diziye sosyal mecralardan birçok kullanıcıdan da teşekkür mesajları yağdı.

"TEŞEKKÜRÜ BORÇ BİLİRİZ"

Birçok sosyal medya kullanıcısı, Kars'ın güzelliklerini ekrana taşıyan diziye; "Teşekkürü borç biliriz."

"Muhteşem Kars yemekleri ilk defa bir dizide görülüyor."

"Kars Veliaht’ı sinematografisiyle göz doldurmaya devam ediyor."

"Yayın gününde yazamamıştım. Veliaht'ın son bölümünü izlerken diziyi bıraktım, Kars'ı izledim.. Çekimler müthişti." gibi yorumlar yapıldı.