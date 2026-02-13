Taşacak Bu Deniz'in Fatih'i çıktı: Zarife'nin bilinmeyen oğlu! İso ve Oruç'a kardeş geliyor...

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

TRT 1'in sezona damga vuran yapımı "Taşacak Bu Deniz", hem konusu hem oyuncu kadrosuyla gündemde.

Başrollerinde Ulaş Tuna Astepe, Deniz Baysal, Burak Yörük, Ava Yaman gibi isimlerin yer aldığı dizideki her bir karakterin hikayesi derin...

Yayınlanan karakter haritasında “Oruç’un kardeşi ve Zarife'nin oğlu Fatih” ibaresi, sosyal medya kullanıcılarının dikkatini çekti.

TAŞACAK BU DENİZ'İN FATİH'İ KİM

Dizinin yayınlanan son karakter haritasında ilk kez görülen Fatih ismi, izleyici açısından büyük bir beklenti oluşturdu.

Fatih, hikaye içinde Oruç’un kardeşi olarak konumlanıyor ve iki aile arasındaki çatışmada önemli bir kırılma noktası olacağı düşünülüyor.

Bu nedenle seyirciler, karakterin hem karizmatik hem de hikayeyi taşıyabilecek bir oyuncu tarafından canlandırılmasını bekliyor.

Sosyal medyada izleyicilerin yaptığı yorumlarda Fatih’in amcaları Şerif gibi karanlık ve güçlü bir karakter olarak yazılacağına işaret ediyor.

İzleyiciler, İso ve Oruç’un “iyi” tarafı temsil etmesi nedeniyle Fatih’in daha gölge bir rolde olabileceği değerlendiriyor.

Ancak rolü kimin oynayacağı açıklanmadı.