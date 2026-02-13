Taşacak Bu Deniz'in Fadime'si gerçek babasını paylaştı! "Resmen kopyası" İşte baba-kız pozları...

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

TRT 1'in cuma akşamlarına damga vuran dizisi Taşacak Bu Deniz, oyuncu kadrosuyla da öne çıkıyor.

İzleyicilerin sevgisini kazanan bir karakter de "Fadime Koçari"yi oynayan Zeynep Atılgan oldu.

Dizide annesini ve babasını kaybeden Fadime'nin tam bir Karadeniz kızı olduğu ve abisi Adil'e düşkünlüğü biliniyor.

Genç oyuncu Zeynep Atılgan, bu karakterler beğeni toplarken özel hayatına dair detaylar da merak ediliyor.

Diziyi izleyenler, Atılgan'ın gerçek babasını görünce şaşırdı.

Sosyal medyada aktif olan ünlü oyuncu, öz babası ile verdiği pozlarla övgü topladı.

İşte, Zeynep Atılgan ve babası...