İnci Taneleri yeni sezon ne zaman başlıyor? İnci Taneleri 2. sezon tarihi...

Kanal D'nin sevilen dizisi İnci Taneleri 30 Mayıs Perşembe akşamı ekrana gelen 17. bölümünün ardından sezon finaline girmişti.
İnci Taneleri dizisinin oyuncu kadrosunda Yılmaz Erdoğan, Hazar Ergüçlü, Selma Ergeç, Kubilay Aka, Güven Kıraç ve Yasemin Baştan gibi başarılı isimler yer alıyor.
Kanal D ekranlarında geçtiğimiz sezon ekrana gelmeye başlayan İnci Taneleri hikayesiyle ve karakterleriyle izleyiciden tam not aldı.
İnci Taneleri dizisi yıllar sonra cezaevinden çıkan Azem Yücedağ'ın, kaybettiklerini bulabilme mücadelesini ekrana taşıyor.
İnci Taneleri dizisinin yeni sezon tarihi uzun süredir merak ediliyor. Dizinin hayranları 2. sezonun başlayacağı tarihi öğrenmek için aramalarına hız kazandırdı.
Peki, İnci Taneleri 2. sezon ne zaman başlayacak? İşte o tarih...
İnci Taneleri 2. sezon ne zaman başlıyor?
İnci Taneleri dizisinin yeni sezonu 10 Ekim 2024 Perşembe(bugün) günü ekrana gelecek.