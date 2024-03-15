İnci Taneleri'nde ekrana kilitleyen sahne! Azem kızına kavuştu ama gerçek başka çıktı... Kanal D ekranlarının sevilen dizisi İnci Taneleri'nin 8. bölümünde yer alan bir sahne sosyal medyayı salladı. İşte o sahne...

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Başrollerini Yılmaz Erdoğan ve Hazar Ergüçlü'nün paylaştığı Kanal D'nin sevilen dizisi İnci Taneleri yeni bölümüyle dün akşam ekrana geldi.

Son dönemin en çok konuşulan dizisi İnci Taneleri her bölümüyle dikkat çekmeye devam ediyor.

Yıllar sonra cezaevinden çıkan Azem Yücedağ'ın, kaybettiklerini bulabilme mücadelesini konu alan İnci Taneleri sık sık gündem oluyor.

İnci Taneleri'nin oyuncu kadrosunda Yılmaz Erdoğan, Hazar Ergüçlü, Selma Ergeç, Kubilay Aka, Güven Kıraç, Yasemin Baştan ve Rıza Kocaoğlu gibi isimler bulunuyor.

Hapishaneden çıktıktan sonra çocuklarını aramaya başlayan Azem Yücedağ'ın yeni bölümde yaşadığı olay izleyenleri duygulandırdı.

Kızı Nehir'i karşısında gören ve büyük şaşkınlık yaşayan Azem Yücedağ bir süre sonra gerçekle yüzleşti.

Yıllardır görmediği kızını gören Azem yaşadığı büyük şaşkınlığın ardından kızını içeriye alarak sohbet etmeye başladı.

Nehir'in "Naber.. İyi misin baba?" sorusu üzerine Azem, "Bu da soru mu şimdi, benden daha mutlu biri var mıdır acaba şu anda dünyada?" diyerek karşılık verdi.

İzleyicilerin duygusal anlar yaşadığı sahnenin ardındaki gerçek kısa süre sonra ortaya çıktı. Yaşadıklarının rüya olduğunu fark eden Azem büyük bir şok yaşadı.

İnci Taneleri'nin bu sahnesi sosyal medyada gündeme oturdu...