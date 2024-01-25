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Aslen Kıbrıslı olan Hazar Ergüçlü, oyunculuk kariyerine Kuzey Güney dizisiyle adım attı.
Ardından Medcezir'de canlandırdığı Eylül karakteriyle çıkış yakalayan Ergüçlü, beğeni toplamaya devam etti.
Yüksek Sosyete, Hayat Sırları, Alev Alev gibi dizilerde rol alan Hazar Ergüçlü, son projesiyle gündemde.
Yılmaz Erdoğan'ın kaleminden çıkan ve başrolü paylaştığı İnci Taneleri dizisinde pavyon sanatçısı Dilber'i canlandırıyor.
Cesur mu cesur
İnci Taneleri'nin Dilber'i Hazar Ergüçlü, dans yeteneğiyle izleyicileri şoke ediyor.
Aynı zamanda güzelliği de dikkatleri çeken Ergüçlü, sosyal medyadaki pozlarıyla büyüledi.
Sıfır beden olan ünlü oyuncu, fiziğini göz önüne koyan karelerle mest etti.
İşte Hazar Ergüçlü'nün bazı paylaşımları...