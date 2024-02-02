İnci Taneleri’nin Dilber’i yine döktürdü! İşte yeni pavyon dansı İnci Taneleri dizisi, dün akşam yeni bölümüyle resmen rekor kırdı. Dizinin Dilber'i yeni dansıyla ekranları yıktı geçti. İşte sosyal medyayı sallayan yeni Dilber dansı...

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ensonhaber.com

Uzun bir aranın ardından televizyon ekranlarına geri dönen usta oyuncu Yılmaz Erdoğan, kendi senaryosunu yazdığı ve başrolünde yer aldığı "İnci Taneleri" dizisiyle izleyicilerle buluştu.

Dizinin en dikkat çeken unsurlarından biri ise Dilber karakterinin hayatı ve dansı oldu.

Tanıtımlarının başladığı günden itibaren magazin gündeminin değişmeyen konuları arasında yer alan Dilber, dün akşam ekranlara damga vurdu.

Yeni dansı olay oldu

İlk bölümde, Hazar Ergüçlü'nün Dilber karakteri pavyon dansıyla gündeme otururken, izleyicileri yeni bir performansla şaşırtmayı başardı.

Ünlü oyuncunun canlandırdığı Dilber karakteri, bu kez "Ben Yola Gelmem" şarkısıyla sahnede yer aldı.

Yeni dansıyla bir kez daha gündeme oturmayı başardı. İşte çok konuşulan yeni dansı...