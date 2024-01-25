İnci Taneleri'nin Hilmi'si Kubilay Aka bakın aslen nereliymiş! Duyan şaşırıyor... Ünlü oyuncu Kubilay Aka'nın memleketini duyanlar şaşkınlıklarını gizleyemedi. İşte 28 yaşındaki genç oyuncunun memleketi...

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Kanal D'de başlamaya hazırlanan İnci Taneleri dizisinin kadrosunda yer alan oyuncu Kubilay Aka hakkında merak edilenler sosyal medyada gündeme geldi.

Son dönemin en popüler oyuncuları arasında yer alan Kubilay Aka oynadığı dizilerde gösterdiği performans ile büyük beğeni topluyor.

28 yaşındaki oyuncu İnci Taneler dizisinde Hilmi karakterine hayat vermeye hazırlanıyor.

İlk olarak Vatanım Sensin isimli dizide rol alarak oyunculuk yapmaya başlayan Kubilay Aka daha sonra Çukur, Cam Tavanlar, Oğlum ve Dokuz Oğuz dizilerinde oynadı.

İlk bölümü ile bugün ekrana gelecek olan ve sosyal medyanın gündeminde yer alan İnci Taneleri oyuncuları hakkında aramalarda hız kazandı.

Dizinin oyuncu kadrosunda yer alan yakışıklı oyuncu Kubilay Aka'nın memleketi merak uyandırdı.

Başarılı oyuncunun nereli olduğu birçok sosyal medya kullanıcısı tarafından merak ediliyor.

Kubilay Aka, 12 Nisan 1995 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Eskişehir Anadolu Üniversitesi Havaalanı Yönetim bölümü mezunu olan Kubilay Aka oyuncu olmadan önce bir süre havaalanında çalışmıştır.