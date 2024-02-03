İnci Taneleri'nin Kamuran'ı ünlü oyuncunun kardeşi çıktı! Duyanlar inanamıyor... İnci Taneleri dizisinde Kamuran karakterini canlandıran Deniz Erdoğan'ın kimin kardeşi olduğunu öğrenenler şaşırıp kalıyor. İşte Deniz Erdoğan'ın kardeşi...

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Kanal D'nin izlenme rekorları kıran yeni dizisi İnci Taneleri'nde Kamuran karakteirne hayat veren Deniz Erdoğan hakkındaki detay izleyenleri şaşırttı.

İlk iki bölümüyle reytingleri ve sosyal medyayı sallayan İnci Taneleri son dönemin en popüler dizisi olmayı şimdiden başarmış gibi duruyor.

Perşembe günleri yeni bölümleriyle ekrana gelen dizinin başrollerinde Yılmaz Erdoğan ve Hazar Ergüçlü yer alıyor.

Yıllar sonra cezaevinden çıkan Azem Yücedağ'ın, kaybettiklerini bulabilme mücadelesini konu alan İnci Taneleri son dönemin en çok konuşulanları arasına girmeyi başardı.

İnci Taneleri'nin oyuncu kadrosunda Yılmaz Erdoğan, Hazar Ergüçlü, Selma Ergeç, Kubilay Aka, Güven Kıraç, Rıza Kocaoğlu ve Yasemin Baştan gibi ünlü isimler yer alıyor.

Dizide Dilber'in çalıştığı pavyonun sahibi olan Kamuran karakterini canlandıran Deniz Erdoğan hakkındaki gerçek sosyal medyada gündeme geldi.

İnci Taneleri'nin Kamuran'ı Deniz Erdoğan'ın Yılmaz Erdoğan ile kardeş olduğunu duyanlar şaşkınlıklarını gizleyemiyor.

2 Kasım 1972 tarihinde Hakkari'de dünyaya gelen Deniz Erdoğan, Vizontele, Organize İşler ve Çok Filim Hareketler Bunlar filmlerindede rol almıştı.