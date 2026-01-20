Abone ol: Google News

"TV'de yok" denildi! İşte Survivor'da yayınlanmayan ceza görüntüleri...

Survivor 2026'da "RTÜK nedeniyle yayınlayamayız" denilen cezanın ne olduğu belli oldu. Acun Ilıcalı'nın platformu EXXEN'e yayınlanan görüntüler, izleyenleri şoke etti.

Yayınlama Tarihi: 20.01.2026 09:30
  • Survivor 2026 sezonunda RTÜK nedeniyle TV'de yayınlanamayan ceza, EXXEN platformunda izleyicilere sunuldu.
  • Kaybeden takım, tarantulalarla dolu bir fanusa kafalarını sokmak zorunda kaldı.
  • Gönüllüler takımı bu zorlu cezayla karşılaştı ve sıkıntılı anlar yaşadı.

Survivor 2026 sezonu tüm hızıyla devam ediyor.

Acun Ilıcalı, verilen cezanın RTÜK nedeniyle TV’de yayınlanamayacağını söylemişti.

O cezanın görüntüleri, EXXEN'de yayınlandı.

FEAR FACTOR GİBİ

Survivor’ın yeni konseptinde ödül oyununu kaybeden takım zorlu cezalarla da karşı karşıya kaldı.

Kaybeden takım tarantulalarla dolu bir fanusa kafasını sokmak zorundaydı.

Gönüllüler takımı cezayla zorlu anlar yaşadı.

