"TV'de yok" denildi! İşte Survivor'da yayınlanmayan ceza görüntüleri...

- Survivor 2026 sezonunda RTÜK nedeniyle TV'de yayınlanamayan ceza, EXXEN platformunda izleyicilere sunuldu.
- Kaybeden takım, tarantulalarla dolu bir fanusa kafalarını sokmak zorunda kaldı.
- Gönüllüler takımı bu zorlu cezayla karşılaştı ve sıkıntılı anlar yaşadı.
Survivor 2026 sezonu tüm hızıyla devam ediyor.
Acun Ilıcalı, verilen cezanın RTÜK nedeniyle TV’de yayınlanamayacağını söylemişti.
O cezanın görüntüleri, EXXEN'de yayınlandı.
FEAR FACTOR GİBİ
Survivor’ın yeni konseptinde ödül oyununu kaybeden takım zorlu cezalarla da karşı karşıya kaldı.
Kaybeden takım tarantulalarla dolu bir fanusa kafasını sokmak zorundaydı.
Gönüllüler takımı cezayla zorlu anlar yaşadı.