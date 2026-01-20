Uzak Şehir 47. bölüm 1. fragmanı: Aşk mı, evlat mı...

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Kanal D'nin iddialı dizisi Uzak Şehir, 46. bölümü ile ekrana geldi.

Alya ve Cihan'ın sınavı bitmezken, yeni bölümde neler olacağı da belli oldu.

Yayınlanan fragman, "aşk mı, evlat mı" sorusunu hissettirdi.

Fragmanda; Boran, Alya'yı Cihan'dan ayırabilmek için her şeyi yapıyor, konu küçük Cihan'ı annesinden koparmak olsa dahi!

Alya ise aşkı ve oğlu arasında kalıyor...

Cihan ve Alya'nın yoluna bir kez daha taş konuluyor.

İşte, Uzak Şehir 47. bölüm 1. fragmanı: